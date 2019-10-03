Прогнозируем к концу года цену на нефть Brent на уровне 60 долл. США за баррель - Saxo Bank

Нефть по-прежнему зажата в широком диапазоне, причем маятник качается между риском снижения спроса в связи с замедлением международной экономики и риском для предложения из-за санкций и конфликтов, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена. МЭА усматривает риск перенасыщения рынка в начале 2020 года, при этом ОПЕК и другим производителям, возможно, придется сокращать добычу, чтобы избежать дальнейшего снижения цены.

Произошедшая в середине сентября атака беспилотников на крупнейший в мире завод по переработке нефти в Саудовской Аравии, показала, насколько уязвимой может быть мировая цепочка поставок. "Обусловленный предложением всплеск цен в период замедления спроса редко кончается хорошо, - считает Оле Хансен. - Хотя мы прогнозируем к концу года цену на нефть Brent на уровне 60 долл. США за баррель, рынок в ближайшие недели может подрасти в связи с геополитическими рисками, пока производство в Саудовской Аравии не нормализуется, а угроза конфликта - надеемся - не начнет ослабевать".