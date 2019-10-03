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03 октября 2019 года 10:45
Raiffeisenbank поднял рейтинг акций Интер РАО до "покупать" в связи с падением котировок
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил рекомендацию (рейтинг) для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг с середины сентября почти на 15%, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет 5 рублей за штуку. "Мы по-прежнему ожидаем прояснения по будущим дивидендам "Интер РАО" и по возможным слияниям и поглощениям ближе к майской презентации новой стратегии в 2020 году. В частности, теоретическая покупка "Юнипро" (MOEX: UPRO) на денежные средства, которые в настоящее время недооценены рынком, могла бы добавить до 38%, а Калининградские активы до 20% к цене "Интер РАО", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что эксперт позитивно оценивает любые возможные будущие увеличения дивидендов по акциям "Интер РАО", однако обращает внимание на то, что предложение Минфина относительно применения коэффициента для дивидендных выплат на уровне 50% от чистой прибыли для дочек госкомпаний может быть спорно в отношении "Интер РАО". "Формально "Роснефтегаз" владеет лишь 28% в компании. Тем не менее, любые слухи по увеличению дивидендов и прояснению предложения Минфина мы расцениваем как возможные триггеры, в том числе для будущего роста котировок акций "Интер РАО", - пишет Гарамита. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 6,93 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 4,27 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО
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.02 октября 2019 года 11:01
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