Риски по рублю остаются смещёнными в сторону ослабления - "Нордеа Банк"

Рубль остаётся уязвимым на фоне глобального ухудшения "аппетита" к риску, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Опасения замедления мировой экономики, усугубившиеся на этой неделе после публикации слабых данных по индексу деловой активности ISM в США, давят на весь блок рисковых активов и валют развивающихся стран.

В пятницу предстоит публикация данных по занятости в США, которые выступают ключевым риском для настроений на глобальных площадках на текущей неделе. На этом фоне риски по рублю остаются смещёнными в сторону ослабления.

Из локальных событий можно отметить предстоящую в четверг публикацию объёмов покупки валюты Минфином в октябре.

"Мы ожидаем объема в 230 млрд руб. после 187 млрд в сентябре. Рост связан с более высокими нефтяными ценами в прошедшем месяце. Минфин накануне провёл довольно успешное размещение ОФЗ, продав бумаги на сумму более 21 млрд руб. Влияние как размещений ОФЗ, так и данных о покупках валюты Минфином оказывает на рубль менее значимое влияние, чем глобальные "аппетиты" инвесторов к риску", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".