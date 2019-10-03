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03 октября 2019 года 11:00
При текущих ценах на нефть рубль смотрится локально переоцененным - Промсвязьбанк
При текущих ценах на нефть рубль смотрится локально переоцененным, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Оценивая фундаментальные условия для рубля, эксперт банка Михаил Поддубский указывает, что уход в начале текущей недели нефтяных цен ниже отметки в 60 долл/барр. по смеси марки Brent может несколько сдвигать равновесный диапазон в паре доллар/рубль. "Согласно нашей модели, при удержании нефтяных цен и ключевых макроэкономических показателей на текущем уровне справедливый курс пары доллар/рубль находится вблизи отметки в 66 руб/долл., - отмечает аналитик Промсвязьбанка. - При этом в краткосрочной перспективе ключевое влияние на рубль по-прежнему исходит от общего отношения инвесторов ко всей группе emerging markets". Из внутренних факторов эксперт выделил локальный рост ставок на денежном рынке РФ – однодневная Mosprime за три дня поднялась с 7,03% до 7,10%. Отмечено также, что вчера Минфин РФ впервые за несколько месяцев провел аукцион по размещению ОФЗ без объявления лимита, но, как видим по его итогам, давать участникам рынка заметные премии Минфин не готов. "Если общая конъюнктура на глобальных рынках несколько улучшится, а Минфин РФ продолжит проводить аукционы в безлимитном формате, теоретически этот фактор может оказывать локальную поддержку рублю, но вряд ли будет определяющим. В краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 65-65,50 руб/долл., при этом отмечая, что при текущих ценах на нефть рубль, с нашей точки зрения, смотрится локально переоцененным", - резюмирует Михаил Поддубский.
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03 октября 2019 года 12:10
Золото, наконец оставившее позади пять лет диапазонной торговли и достигшее нашего целевого уровня 1485 долл. США за унцию, будет в ближайшие месяцы и дальше выигрывать от множества экономических трудностей, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле... читать дальше
.03 октября 2019 года 12:00
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.03 октября 2019 года 11:40
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.03 октября 2019 года 10:32
Ожидаем возвращения нефти в более оправданный фундаментально и конъюнктурно диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть Brent восстанавливается после просадки ниже поддержки (58,2 долл./барр.), сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Резкому снижению сырья способствовало ухудшение общерыночной конъюнктуры. Ожидаемо слабая статистика по запасам от Минэнерго добавила масла в огонь. "Как мы и предполагали, запасы... читать дальше
.03 октября 2019 года 09:45
Американский фондовый рынок продолжил падение в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сильное снижение в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг слабо повышаются. читать дальше
.02 октября 2019 года 18:38
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.02 октября 2019 года 17:35
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.02 октября 2019 года 16:01
Рынок нефти рационально концентрирует свое внимание на слабом спросе, росте добычи и вероятности увеличения поставок сырья, говорится в комментарии Julius Baer. Производство сланцевой нефти в Северной Америке продолжается в непростых условиях, когда прибыльность некоторых компаний оказывается под... читать дальше
.02 октября 2019 года 15:42
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.02 октября 2019 года 11:01
Нефть останется в зоне 58-61 доллара за баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть торгуется чуть выше 59 долл./барр., несколько восстановившись после вторника, когда котировки опускались к 58,4 долл./барр. Статистика от API вышла лучше ожиданий, показав неожиданное снижение запасов... читать дальше
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