При текущих ценах на нефть рубль смотрится локально переоцененным - Промсвязьбанк

При текущих ценах на нефть рубль смотрится локально переоцененным, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Оценивая фундаментальные условия для рубля, эксперт банка Михаил Поддубский указывает, что уход в начале текущей недели нефтяных цен ниже отметки в 60 долл/барр. по смеси марки Brent может несколько сдвигать равновесный диапазон в паре доллар/рубль.

"Согласно нашей модели, при удержании нефтяных цен и ключевых макроэкономических показателей на текущем уровне справедливый курс пары доллар/рубль находится вблизи отметки в 66 руб/долл., - отмечает аналитик Промсвязьбанка. - При этом в краткосрочной перспективе ключевое влияние на рубль по-прежнему исходит от общего отношения инвесторов ко всей группе emerging markets".

Из внутренних факторов эксперт выделил локальный рост ставок на денежном рынке РФ – однодневная Mosprime за три дня поднялась с 7,03% до 7,10%. Отмечено также, что вчера Минфин РФ впервые за несколько месяцев провел аукцион по размещению ОФЗ без объявления лимита, но, как видим по его итогам, давать участникам рынка заметные премии Минфин не готов.

"Если общая конъюнктура на глобальных рынках несколько улучшится, а Минфин РФ продолжит проводить аукционы в безлимитном формате, теоретически этот фактор может оказывать локальную поддержку рублю, но вряд ли будет определяющим. В краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 65-65,50 руб/долл., при этом отмечая, что при текущих ценах на нефть рубль, с нашей точки зрения, смотрится локально переоцененным", - резюмирует Михаил Поддубский.