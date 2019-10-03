В четверг торги пройдут в районе 64,7-65,5 рубля за доллар - Алор Брокер

Ухудшение инвестиционных настроений вызвало рост доллара на мировом рынке, что благоприятно отразилось на рубле в среду. Российская валюта в паре с долларом развернулась от сопротивления 65,5 и ушла в район поддержки 65. В четверг торги "обещают" проходить в районе 64,7-65,5 руб. за доллар, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.