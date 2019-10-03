Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - диапазон 2700-2740 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс МосБиржи вслед за мировыми площадками в среду находился под давлением и к концу торгов потерял более 1% двигаясь в направлении 2700 пунктов, тем самым подтвердив опасения снижения. Преобладание негативных настроений на рынках заставляет в четверг по индексу МосБиржи ориентироваться на диапазон 2700-2740 пунктов, указывает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. Нефтяные котировки выглядят уязвимо, неопределенности добавляет и возможность ухудшения ситуации в экономике США.