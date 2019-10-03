.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс PMI сферы услуг РФ в сентябре поднялся до 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе - IHS Markit
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 октября 2019 года 09:45
Индекс PMI сферы услуг РФ в сентябре поднялся до 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе - IHS Markit
Индекс PMI сферы услуг России в сентябре 2019 года поднялся до 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Между тем совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в сентябре составил 51,4 пункта против 51,5 пункта в августе. Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение. Как говорится в исследовании, последнее значение индекса PMI сферы услуг РФ указало на устойчивое расширение деловой активности, которое было самым быстрым за последние шесть месяцев. Кроме того, темпы роста деловой активности по итогам III квартала были выше, чем во II квартале текущего года. Рост в основном произошел на фоне усилившегося спроса со стороны клиентов. Тем не менее, темпы роста были все еще слабее, чем тенденция серии. Улучшение деловой конъюнктуры в российской сфере услуг за отечный период было вызвано ростом спроса. Между тем темпы роста новых заказов в сентябре был незначительными и в целом соответствовали тем, что наблюдались в августе, и ниже тенденции в данной серии. Как показал опрос, в основном участники исследования связывали рост новых заказов с привлечением новых клиентов. Внешний спрос также остался слабыми, поскольку новые экспортные заказы росли лишь незначительно и более слабыми темпами, чем в начале года. Повышение производственных потребностей привело в сентябре к возобновлению роста занятости в сфере услуг РФ максимальными темпами с марта текущего года, но в контексте исторических данных они были незначительными. Сентябрьские данные положили конец четырехмесячной последовательности сокращения рабочих мест. Объемы незавершенных заказов продолжали снижаться в сентябре. Темпы сокращения были значительными, однако упали до минимальных за три месяца. Компании сферы услуг РФ часто заявляли, что снижение незавершенных заказов было связано со своевременной обработкой заказов. Согласно проведенному исследованию в сентябре издержки, с которыми сталкивались компании, работающие в российской сфере услуг, росли относительно стабильно. Однако темпы роста понизились седьмой раз за восемь месяцев и были минимальными с февраля 2018 года. Компании имели возможность частично перенести более высокие расходы, связанные с ростом стоимости коммунальных услуги и цен поставщиков, на клиентов, повысив тарифы на свои услуги. Тем не менее, усилия по сохранению конкурентоспособности привели к относительно скромному росту отпускных цен. По итогам опроса некоторые компании выразили оптимизм, объясняя его инвестициями в маркетинг и привлечением новых клиентов, другие же были разочарованы прогнозами на фоне сложных деловых условий для малого и среднего бизнеса. В результате ожидания относительно деловой активности в сфере услуг РФ в ближайшие 12 месяцев в конце третьего квартала упали до шестимесячного минимума.
.
03 октября 2019 года 12:10
Золото, наконец оставившее позади пять лет диапазонной торговли и достигшее нашего целевого уровня 1485 долл. США за унцию, будет в ближайшие месяцы и дальше выигрывать от множества экономических трудностей, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле... читать дальше
.03 октября 2019 года 12:00
"2019-й год, по всей видимости, запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента; год, с которого началась глобальная рецессия несмотря на самые низкие в истории номинальные и реальные процентные ставки, говорится в комментарии главного экономиста и директора по... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:40
Нефть по-прежнему зажата в широком диапазоне, причем маятник качается между риском снижения спроса в связи с замедлением международной экономики и риском для предложения из-за санкций и конфликтов, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:32
Ожидаем возвращения нефти в более оправданный фундаментально и конъюнктурно диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть Brent восстанавливается после просадки ниже поддержки (58,2 долл./барр.), сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Резкому снижению сырья способствовало ухудшение общерыночной конъюнктуры. Ожидаемо слабая статистика по запасам от Минэнерго добавила масла в огонь. "Как мы и предполагали, запасы... читать дальше
.03 октября 2019 года 09:45
Американский фондовый рынок продолжил падение в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сильное снижение в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг слабо повышаются. читать дальше
.02 октября 2019 года 18:38
Во вторник утром пара евро-доллар показала новый двухлетний минимум на отметке 1,0878, и после этого началась коррекция, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Основное движение вверх произошло во вторник после 17:00 Мск на публикации данных... читать дальше
.02 октября 2019 года 17:35
Атака дронов на активы Saudi Aramco была быстро забыта, когда рынок понял, что влияние на предложение будет ограниченным, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Опасения по поводу роста спроса вновь перевешивают геополитические риски, в связи с чем цены опустились даже ниже уровня,... читать дальше
.02 октября 2019 года 16:01
Рынок нефти рационально концентрирует свое внимание на слабом спросе, росте добычи и вероятности увеличения поставок сырья, говорится в комментарии Julius Baer. Производство сланцевой нефти в Северной Америке продолжается в непростых условиях, когда прибыльность некоторых компаний оказывается под... читать дальше
.02 октября 2019 года 15:42
Потенциал роста еврооблигаций Nordgold составляет 2-3% в зависимости от финального размещения, говорится в комментарии ITI Capital. Nordgold, третий по величине производитель золота в России (Ba2/BB) после Polymetal и "Полюса", размещает дебютный выпуск еврооблигаций объемом $300-400 млн (оценка... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:01
Нефть останется в зоне 58-61 доллара за баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть торгуется чуть выше 59 долл./барр., несколько восстановившись после вторника, когда котировки опускались к 58,4 долл./барр. Статистика от API вышла лучше ожиданий, показав неожиданное снижение запасов... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.