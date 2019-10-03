Есть высокая вероятность, что отечественные индексы продолжат снижаться - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов в России в четверг негативный. Нефть упала до минимальных значений за последние месяцы, азиатские рынки падают, торговая война набирает обороты. Поэтому есть высокая вероятность, что отечественные индексы продолжат снижаться, указывает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Впрочем, у рубля может быть иная судьба благодаря его высокой доходности на фоне повсеместных нулевых и отрицательных реальных доходностей.