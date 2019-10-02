Вероятнее всего временная стабилизация рубля вблизи 65,5 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль в среду утром продолжает слабеть к доллару США, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Динамика национальной валюты всецело связано с глобальным снижением аппетита инвесторов к рисковым активам после публикации слабых данных по экономике США.

"Сейчас мы не видим фундаментальных факторов для укрепления рубля и возврата курса в район 64 руб./$, но учитывая динамику последних дней, вероятнее всего временная стабилизация рубля вблизи 65,5 руб./$. Дальнейшая динамика будет зависеть от публикуемых на этой данных по рынку труда США в сентябре и их влияния на оценку инвесторами дальнейших перспектив ДКП ФРС США", - отмечают аналитики банка.