Среди компаний, выплачивающих промежуточные дивиденды в октябре, наибольшую доходность предлагает Норильский никель - ITI Capital

Среди компаний, выплачивающих промежуточные дивиденды в октябре, наибольшую доходность предлагает Норильский никель: 5,3%, сообщается в комментарии ITI Capital. Реестр закроется в понедельник, 7 октября. Чтобы получить дивиденд, необходимо купить бумагу до 3 октября включительно. Общая сумма выплат составит $2,1 млрд (FCF за 1П19: $2,2 млрд.). Выплаты производятся через две недели после даты отсечки.