Явные драйверы для роста котировок ОФЗ отсутствуют - Промсвязьбанк

Явные драйверы для роста котировок ОФЗ отсутствуют, ожидается продолжение консолидации госбумаг, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Рынок ОФЗ продолжает двигаться в "боковом" направлении при минимальном изменении котировок – во вторник доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 6,77% годовых, 10-летних повысилась на 1 б.п. - до 7,02% годовых. Ожидание паузы в смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а также негативный внешний фон, связанный с глобальным укреплением доллара и снижением цен на нефть оказывают давление на котировки госбумаг. Переход Минфина снова к безлимитным аукционам также сдерживает спрос на вторичном рынке, хотя пока министерство ограничивает продажу бумаг, отсекая большинство заявок.

В среду на аукционе будет предложен один 11-летний выпуск ОФЗ 26228, что во вторник оказало давление на длинный конец кривой госбумаг. Сохранение тактики Минфина удовлетворять лишь ограниченный объем заявок нивелирует опасения инвесторов относительно повторения сценария 1 квартала, когда весь спрос на бумаги практически полностью удовлетворялся на первичном рынке. В среду также стоит обратить внимание на данные по недельной инфляции – сохранение тренда по замедлению годовой инфляции подтвердит реализацию сценария МЭР, которое ожидает по итогам года рост потребительских цен на уровне 3,6-3,8%, что повышает шансы на снижение ставки в конце года.

"На текущий момент явные драйверы для роста котировок ОФЗ отсутствуют; давление со стороны внешней конъюнктуры сохраняется, ожидаем продолжения консолидации госбумаг", - указывает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.