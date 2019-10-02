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02 октября 2019 года 11:15
Явные драйверы для роста котировок ОФЗ отсутствуют - Промсвязьбанк
Явные драйверы для роста котировок ОФЗ отсутствуют, ожидается продолжение консолидации госбумаг, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Рынок ОФЗ продолжает двигаться в "боковом" направлении при минимальном изменении котировок – во вторник доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 6,77% годовых, 10-летних повысилась на 1 б.п. - до 7,02% годовых. Ожидание паузы в смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а также негативный внешний фон, связанный с глобальным укреплением доллара и снижением цен на нефть оказывают давление на котировки госбумаг. Переход Минфина снова к безлимитным аукционам также сдерживает спрос на вторичном рынке, хотя пока министерство ограничивает продажу бумаг, отсекая большинство заявок. В среду на аукционе будет предложен один 11-летний выпуск ОФЗ 26228, что во вторник оказало давление на длинный конец кривой госбумаг. Сохранение тактики Минфина удовлетворять лишь ограниченный объем заявок нивелирует опасения инвесторов относительно повторения сценария 1 квартала, когда весь спрос на бумаги практически полностью удовлетворялся на первичном рынке. В среду также стоит обратить внимание на данные по недельной инфляции – сохранение тренда по замедлению годовой инфляции подтвердит реализацию сценария МЭР, которое ожидает по итогам года рост потребительских цен на уровне 3,6-3,8%, что повышает шансы на снижение ставки в конце года. "На текущий момент явные драйверы для роста котировок ОФЗ отсутствуют; давление со стороны внешней конъюнктуры сохраняется, ожидаем продолжения консолидации госбумаг", - указывает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
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02 октября 2019 года 11:01
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.02 октября 2019 года 10:38
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.02 октября 2019 года 10:27
Цены на нефть могут скорректироваться в верхнем направлении при улучшении информационного фона - БКС
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.02 октября 2019 года 10:16
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.01 октября 2019 года 18:08
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Рекомендуем инвесторам китайские облигации в твердой валюте с высоким рейтингом и оцениваем их "выше рынка" - Julius Baer
Говорить об устойчивом улучшении состояния китайской экономики пока слишком рано: понижательное давление наблюдается со стороны как внутренних, так и внешних факторов, отмечается в комментарии Julius Baer. Аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео рекомендует... читать дальше
.01 октября 2019 года 15:25
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После сообщений о восстановлении добычи сырья в Саудовской Аравии цены на нефть будут двигаться в русле остальных рисковых активов, динамику которых в ближайшие две недели определит ситуация по торговой войне между США и Китаем, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Данные по экономической... читать дальше
.01 октября 2019 года 10:55
Нефть Brent будет восстанавливаться до $63,49 (200-дневная скользящая средняя) ввиду надежд на удачное завершение американо-китайских торговых переговоров, сообщается в комментарии ITI Capital. Уровень поддержки нефти марки Brent составляет $61,02/барр. (50-дневная скользящая средняя). Актуальный... читать дальше
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