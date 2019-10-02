Газпромбанк снизил рейтинг GDR Газпрома до "на уровне рынка", но поднял оценку на 16%

(добавлены 4-5-й абзацы с консенсус-прогнозом)

Газпромбанк (MOEX: GZPR) поднял прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $6,9 до $8 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "выше рынка" до "на уровне рынка".

Кроме того, аналитики Газпромбанка поставили на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $7,97 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" (рейтинг - "выше рынка").

Консенсус-прогноз цены GDR "ЛУКОЙЛа", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $94,82 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" (рейтинг - "выше рынка").

Текущая стоимость GDR "Газпрома" составляет порядка $6,9 за штуку, а GDR "ЛУКОЙЛа" - $82,7.