Цены на нефть могут скорректироваться в верхнем направлении при улучшении информационного фона - БКС

Учитывая поддержку со стороны ОПЕК+, который располагает всеми необходимыми инструментами и должной мотивацией для поддержки нефтяных цен, текущие низкие уровни выглядят неустойчивыми и могут скорректироваться в верхнем направлении при улучшении информационного фона, говорится в комментарии БКС Брокер".

Во вторник нефтяные котировки незначительно снизились на фоне слабых данных по американской экономике. Индекс деловой активности в производственном секторе США неожиданно упал до минимальных с 2008 г. уровней, опустившись ниже 50 п., что свидетельствует о замедлении деловой активности в данном секторе. Очередной сигнал о замедлении мировой экономики усиливает опасения по поводу мирового спроса на нефть, что может способствовать ухудшению прогнозов и росту пессимизма на рынке нефти.

Фьючерсы на Brent завершили вторник ниже $59 за баррель, полностью нивелировав риск-премию после форс-мажорных событий в Саудовской Аравии. По большому счету, цены уже находятся ниже уровней до атаки на саудовские НПЗ и угрожают продолжить снижение в район $57 за баррель. Учитывая поддержку со стороны картеля ОПЕК+, который располагает всеми необходимыми инструментами и должной мотивацией для поддержки нефтяных цен, текущие низкие уровни выглядят неустойчивыми и могут скорректироваться в верхнем направлении при улучшении информационного фона. В ближайшие недели внимание участников может быть приковано к переговорам Китая и США.

В то же время в ОПЕК назревают перемены. Эквадор, находящийся в составе ОПЕК с 1973 г., объявил о планах выйти из картеля в январе 2020 г. Правительство рассчитывает увеличить объем производства и повысить экспортную выручку, чтобы улучшить финансовое положение Эквадора, обремененного значительными долгами. В настоящий момент страна производит около 545 000 б/с, при квоте на добычу в рамках сделки ОПЕК+ 508 000 б/с. В феврале Эквадор просил у ОПЕК разрешения на добычу сверх своей квоты, но правительство так и не подтвердило, ответила ли организация на эту просьбу. Несмотря на свое решение покинуть ОПЕК, Эквадор продолжит поддерживать усилия по стабилизации мирового рынка нефти, говорится в сообщении министерства. В чем конкретно будет заключаться поддержка, в сообщении не уточняется.

На баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке потенциальный рост добычи в Эквадоре повлияет несущественно, но сам факт выхода мелких участников из картеля после 50-летнего сотрудничества настораживает и ставит под угрозу целостность организации, обращает внимание эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер".

В среду вечером будут опубликованы данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA), в 17:30 мск, которые считаются более достоверными, чем API, и будут внимательно отслеживаться участниками рынка.