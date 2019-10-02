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02 октября 2019 года 10:16
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Amazon.com, Inc.: продажа от текущих уровней: $1754,36; целевой уровень: $1605; стоп-лосс: $1786; ожидаемая доходность: +9%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней. Amazon.com, Inc. - американская транснациональная технологическая компания, которая специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях и искусственном интеллекте. Привлекательность идеи: 1. Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 71,5. 2. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем слом растущего тренда. Назрела коррекция. 3. На днях аналитик Morgan Stanley Брайан Новак подтвердил рейтинг "overweight" для Amazon и понизил целевые значения по росту цены компании. 4. Сенат США выслал письма Amazon, в которых выражает свою обеспокоенность и ставит под сомнение соблюдение компанией норм безопасности и охраны труда. История эта началась после недавних жалоб водителей компании и смежных подрядчиков на плохие условия труда. 5. Благодаря продолжению "торговой войны" сохраняется вероятность ввода санкций, затрагивающих зарубежные предприятия Amazon. 6. Федеральная Торговая Комиссия начала расследования, с целью выяснить не нарушает ли Amazon антимонопольное законодательство используя свое влияние на рынке. 7. Компания по-прежнему испытывает серьезные проблемы с законом в области конфиденциальности личной информации пользователей. 8. Amazon продолжает испытывать возрастающую конкуренцию на рынке облачных сервисов со стороны Alibaba, Microsoft и Google. 9. Последний квартальный отчёт компании оказался хуже ожиданий. 10. В третьем квартале Amazon ожидает, что операционная прибыль составит от 2,1 до 3,1 млрд долларов, что на 16-43 % меньше, чем в предыдущем году. Риски открытия позиции: 1. Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября; 2. Стабильные финансовые показатели компании. Вторая инвестиционная идея - Gilead Sciences, Inc.: покупка от текущих уровней: $62,9; целевой уровень: $67,4; стоп-лосс: $60,8; ожидаемая доходность: +4,9%; временной горизонт удержания позиции: 60 дней Gilead Sciences, Inc.,- американская биотехнологическая компания, которая занимается исследованиями, разработками и коммерциализацией лекарств. Компания специализируется в основном на противовирусных препаратах, используемых для лечения ВИЧ, гепатита B, гепатита C и гриппа. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 13,6. 3. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена пришла в диапазон поддержки, от которого ранее неоднократно отбивалась выше. 4. На прошлой неделе стало известно, что Gilead Sciences Inc. возглавляет список самых инновационных фармацевтических компаний 2019 года, выпущенном IDEA Pharma, британской консалтинговой фирмой. 5. Разгорающийся "опиоидный кризис" никак не затрагивает Gilead, так как она не производит опиоидные средства. В некоторой степени, рост наркомании, а следовательно распространение гепатита и ВИЧ способствует росту продаж продукции этой компании, производящей противовирусные средства в том числе и от данных заболеваний. 6. Активная программа обратного выкупа акций компании. 7. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий. 8. Компания повысила свои финансовые прогнозы на текущий год. Риски открытия позиции: 1. Продолжающееся разбирательство о нарушении компанией антимонопольного законодательства в отношении некоторых лекарств, используемых для лечения ВИЧ-инфекции. 2. Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября Третья инвестиционная идея - McDonald's Corporation: продажа от текущих уровней: $91.3; целевой уровень: $84; стоп-лосс: $93,2; ожидаемая доходность: +8.0%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней McDonald's - американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания, работающих по системе франчайзинга. Привлекательность идеи: 1. Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 28. 2. Акция достаточно перекуплена, без коррекции цене будет сложно продолжать рост. 3. С точки зрения технического анализа мы видим, что растущий тренд сломлен, сейчас цена тестирует пробитый уровень поддержки в качестве сопротивления. Это "медвежий сигнал". 4. Компания имеет большой и быстрорастущий долг. Значительная часть заемных средств тратится на выплату дивидендов и обратный выкуп акций, а не на расширение бизнеса. 5. Около 60-65% доходов этой американской компании поступает из-за рубежа. В условии ослабления национальных валют, прибыль компании может снизиться на курсовых разницах. 6. McDonald's сейчас сталкивается с растущими затратами на рабочую силу в США, так как уровень безработицы в стране очень низок, и среди компаний существует конкуренция в борьбе за сотрудников. Риски открытия позиции: 1.Агрессивная программа обратного выкупа акций компании 2.Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября
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02 октября 2019 года 11:01
Нефть останется в зоне 58-61 доллара за баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть торгуется чуть выше 59 долл./барр., несколько восстановившись после вторника, когда котировки опускались к 58,4 долл./барр. Статистика от API вышла лучше ожиданий, показав неожиданное снижение запасов... читать дальше
.02 октября 2019 года 10:38
Риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки в утренние часы среды получают поддержку на фоне публикации отраслевых данных по запасам сырья в Штатах. Тем не менее, риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
.02 октября 2019 года 10:27
Цены на нефть могут скорректироваться в верхнем направлении при улучшении информационного фона - БКС
Учитывая поддержку со стороны ОПЕК+, который располагает всеми необходимыми инструментами и должной мотивацией для поддержки нефтяных цен, текущие низкие уровни выглядят неустойчивыми и могут скорректироваться в верхнем направлении при улучшении информационного фона, говорится в комментарии БКС... читать дальше
.02 октября 2019 года 09:24
Американский фондовый рынок закрыл торги во вторник снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно снижаются в среду. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.01 октября 2019 года 18:08
Во вторник на развивающихся рынках наблюдалось серьезное преимущество доллара, хотя к вечеру настроение покупателей американской валюты подпортили слабые по деловой активности в производственном секторе США, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес... читать дальше
.01 октября 2019 года 17:35
Рекомендуем инвесторам китайские облигации в твердой валюте с высоким рейтингом и оцениваем их "выше рынка" - Julius Baer
Говорить об устойчивом улучшении состояния китайской экономики пока слишком рано: понижательное давление наблюдается со стороны как внутренних, так и внешних факторов, отмечается в комментарии Julius Baer. Аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео рекомендует... читать дальше
.01 октября 2019 года 15:25
Чрезмерно "бычьи" настроения среди спекулятивных трейдеров на краткосрочном фьючерсном рынке идут на спад. Не видно никаких признаков распродажи безопасных активов, что поддерживает оценку благоприятных фундаментальных условий в секторе. В итоге сохраняется, как отмечается в комментарии Julius... читать дальше
.01 октября 2019 года 11:02
После сообщений о восстановлении добычи сырья в Саудовской Аравии цены на нефть будут двигаться в русле остальных рисковых активов, динамику которых в ближайшие две недели определит ситуация по торговой войне между США и Китаем, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Данные по экономической... читать дальше
.01 октября 2019 года 10:55
Нефть Brent будет восстанавливаться до $63,49 (200-дневная скользящая средняя) ввиду надежд на удачное завершение американо-китайских торговых переговоров, сообщается в комментарии ITI Capital. Уровень поддержки нефти марки Brent составляет $61,02/барр. (50-дневная скользящая средняя). Актуальный... читать дальше
.01 октября 2019 года 10:34
Как ожидалось, нефть Brent тестирует уровень 60 долл./барр. снизу, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Вчера экспирировался октябрьский контракт. "На новостном фоне пока достаточно тихо, за исключением муссирования темы с быстрым восстановлением добычи в Саудовской Аравии, - отмечает аналитик... читать дальше
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