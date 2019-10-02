Первую половину дня индекс МосБиржи проведет в районе поддержки 2750 пунктов - Алор Брокер

В среду утром американские фьючерсы лишь в небольшом "плюсе". Поэтому отечественный рынок акций откроется с небольшим "минусом", отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Первую половину дня индекс МосБиржи проведет в районе поддержки 2750 пунктов. А вот дальнейшая динамика рынка уже плохо поддается прогнозу. С одной стороны, для роста просто не хватает притока свежих денег. С другой - особого желания продавать еще не видно. Однако при ухудшении внешнего фона рублевый индикатор рынка вполне может двинуться в сторону следующей поддержки 2700 пунктов.