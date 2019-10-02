В среду очень вероятно небольшое укрепление рубля - Алор Брокер

Плохая статистика по США привела к остановке укрепления доллара и даже позволила паре евро-доллар завершить день выше отметки 1,09. Это благоприятно сказалось на рубле, который так и не стал во вторник всерьез тестировать отметку 65,5, отмечается в комметарии Алор Брокер.

В среду очень вероятно небольшое укрепление рубля. Быть может, пара доллар-рубль попытается уйти под отметку 65, в том числе на закрытии "длинных" позиций. Однако среднесрочно аналитик Алор Брокер Алексей Антонов смотрит на рубль пессимистично, курс 66 рублей за доллар еще будет.