У рубля остаются положительное сальдо платёжного баланса, профицит бюджета, отрицательный чистый долг и реальная высокая доходность - "Открытие Брокер"

Ждать резкого ослабления рубля не стоит, если только этому не поможет американский Конгресс. При прочих равных у рубля остаются его положительное сальдо платёжного баланса, профицит бюджета, отрицательный чистый долг и реальная высокая доходность, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В среду Минфин проведёт аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года в доступном для размещения объёме. Дальнейшее ухудшение статистики в США и других регионах намекает на продолжение цикла смягчения денежной политики в мире, что является позитивом для высокодоходного рубля.