Возможен повторный тест локальных минимумов в районе 2740-2750 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок завершил торги вторника умеренным ростом на 0,4% по индексу МосБиржи, но почти весь этот рост был обусловлен позитивной динамикой акций "ЛУКОЙЛа", прибавивших 2,7%. В среду есть перспективы повторного теста локальных минимумов в районе 2740-2750 пунктов по индексу МосБиржи, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.