Газпромбанк снизил рейтинг GDR Газпрома до "на уровне рынка", но поднял оценку на 16%

Газпромбанк (MOEX: GZPR) поднял прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $6,9 до $8 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "выше рынка" до "на уровне рынка".

Кроме того, аналитики Газпромбанка поставили на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH).

Текущая стоимость GDR "Газпрома" составляет порядка $6,9 за штуку, а GDR "ЛУКОЙЛа" - $82,7.