Во вторник на развивающихся рынках наблюдалось серьезное преимущество доллара - ИК "Велес Капитал"

Во вторник на развивающихся рынках наблюдалось серьезное преимущество доллара, хотя к вечеру настроение покупателей американской валюты подпортили слабые по деловой активности в производственном секторе США, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

К окончанию рабочего дня рубль терял около 0,7% в паре с долларом, и еще во второй половине дня американской валюте удалось закрепиться выше 65 руб. Потери ряда других валют на развивающихся рынках были еще существенней. Например, турецкая лира и южноафриканский рэнд теряли около 1,3%.

"В паре с евро рубль терял к концу рабочего дня около 0,9%, хотя еще в первой половине дня превосходство единой европейской валюты не выглядело столь однозначным, - комментирует Юрий Кравченко. - Так, после укрепления в первый час торгов курс евро начал корректироваться, испытав давление с внешних рынков из-за вышедших по-прежнему слабых данных по деловой активности в еврозоне и в Германии в частности, а также замедления темпов роста потребительских цен в еврозоне".

Ближе к вечеру данные по индексу деловой активности подвели уже американский доллар (фактическое значение индекса PMI от ISM осталось ниже 50 пунктов), однако если индекс DXY к основным валютам постепенно вышел в нейтральную зону, то в парах с валютами развивающихся рынков преимущество доллара выглядело по-прежнему непоколебимым.