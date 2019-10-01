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01 октября 2019 года 17:35
Рекомендуем инвесторам китайские облигации в твердой валюте с высоким рейтингом и оцениваем их "выше рынка" - Julius Baer
Говорить об устойчивом улучшении состояния китайской экономики пока слишком рано: понижательное давление наблюдается со стороны как внутренних, так и внешних факторов, отмечается в комментарии Julius Baer. Аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео рекомендует инвесторам китайские облигации в твердой валюте и с высоким рейтингом и оценивает их "выше рынка" по трем причинам: "Во-первых, из-за привлекательных спекулятивных характеристик по сравнению с активами развитых стран. Во-вторых, из-за ожиданий монетарного и фискального стимулирования в краткосрочной перспективе. И, наконец, из-за того, что более низкий, чем ожидается, рост прибыли этих эмитентов не будет существенной проблемой для них". Тем временем, эксперт советует также помнить, что условия финансирования могут вскоре начать ухудшаться, особенно для компаний с высоким кредитным плечом. 1 октября Китай отмечает 70-летие образования КНР. В то время как данные по производственному PMI в сентябре оказались выше уровня предыдущего месяца и консенсус-прогноза, показатель остается ниже уровня в 50 п., что указывает на сокращение деловой активности в секторе. Тем временем, непроизводственный индекс PMI демонстрирует продолжение роста в секторе, хотя и более медленными темпами, чем в августе. "Мы отмечаем, что новые экспортные заказы продолжают увеличиваться несмотря на торговую войну, - подчеркивает Магдален Тео. - Это свидетельствует о том, что для изменения цепочки поставок, вероятно, требуется время, и в кратко- и среднесрочной перспективе заменить Китай в качестве ведущей производственной базы для многих отраслей мировой промышленности невозможно. По всей вероятности, китайский экспорт будет направлен на соседние страны". Что касается данных по платежному балансу КНР, по сравнению с предыдущим кварталом эксперт Julius Baer отмечает стабилизацию уровня профицита счета текущих операций к ВВП, в то время как чистые прямые иностранные инвестиции показали заметное сокращение (-67,54%). "Несмотря на то, что инвесторы находятся под сильным воздействием негативных новостных заголовков, например, о возможности ограничения Белым домом американских инвестиций в китайские компании, мы также должны признать, что в последние недели поступали и позитивные сообщения, - отмечает Магдален Тео. - Так, США исключили сотни наименований из списка китайских товаров на сумму 250 млрд долларов, которые облагаются 25%-ной пошлиной, Китай возобновил закупки сельскохозяйственной продукции в США, а президент Дональд Трамп призвал заключить взаимовыгодное торговое соглашение".
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.02 октября 2019 года 10:38
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.01 октября 2019 года 11:02
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.01 октября 2019 года 10:55
Нефть Brent будет восстанавливаться до $63,49 (200-дневная скользящая средняя) ввиду надежд на удачное завершение американо-китайских торговых переговоров, сообщается в комментарии ITI Capital. Уровень поддержки нефти марки Brent составляет $61,02/барр. (50-дневная скользящая средняя). Актуальный... читать дальше
.01 октября 2019 года 10:34
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