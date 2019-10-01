Рынок акций сохранит "плюс" до закрытия торгов вторника - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций сохранит "плюс" до закрытия, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Новости от "ЛУКОЙЛа" позволяют рассчитывать, что отечественные компании находятся в хорошем состоянии, а ослабление рубля лишь усилит позиции экспортёров даже на фоне слабости сырьевого рынка

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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК