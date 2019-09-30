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30 сентября 2019 года 19:25
Пара евро-доллар идет вниз под тяжестью давно накопившихся фундаментальных факторов - "ВТБ Капитал Форекс"
"На новой неделе события на валютном рынке развиваются в соответствии с нашими ожиданиями, - отмечает в своем комментарии начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. - Доллар продолжает расти в целом ко всем валютам, но наиболее заметное движение было в понедельник на паре евро-доллар, которая ушла ниже отметки 1,09. Мы полагаем, что пара евро-доллар идет вниз под тяжестью давно накопившихся фундаментальных факторов, и ожидаем, что она упадет в район отметки 1,0750 или ниже, учитывая последние тенденции на рынке". Эксперт обращает внимание на то, что в 15:00 мск были опубликованы данные по индексу потребительских цен Германии за сентябрь по первой оценке. Инфляция показала падение с 1,4% г/г до 1,2% г/г против прогноза 1,3% г/г. По мнению Алексея Михеева, это играет в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ, что будет способствовать укреплению доллара. На этой неделе выходят данные по экономике США за сентябрь, включая ключевую статистику по рынку труда в пятницу (Nonfarm Payrolls). "Мы не ждем, что они смогут развернуть локальный тренд на рост доллара, - полагает эксперт "ВТБ Капитал Форекс". - Судя по всему, экономика США неплохо перенесла торговую войну с Китаем, которая началась еще в июле прошлого года. Об этом свидетельствуют и американские фондовые индексы, которые продолжают находиться вблизи исторических максимумов. Если данные этой недели из США не выйдут экстраординарно плохими, рост доллара должен продолжиться. Пока трудно себе представить, что может его остановить в условиях, когда ЕЦБ запустил в сентябре целый пакет мер, включая количественное смягчение, и судя по сигналам, может расширить его, в то время как ФРС дает понять, что может больше не понижать ставку".
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