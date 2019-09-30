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30 сентября 2019 года 18:50
Российский фондовый рынок начал неделю умеренным снижением на противоречивом внешнем фоне - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок начал неделю умеренным снижением на противоречивом внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Продажам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent потеряла более 1%. "Быков" же поддерживала ситуация на западных фондовых рынках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,6%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4%. Несмотря на это, к 18:30 мск индекс МосБиржи снизился на 0,4%, отступив в район 2746 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Новатэка, ИнтерРАО, Системы и Газпрома потерявшие более 1%. Лучше рынка торговались Алроса и Россети, прибавившие порядка 2%. "В конце прошлой недели "быки" предприняли попытку отыграть уровень 2780 пунктов, - напоминает эксперт Промсвязьбанка. - Однако пробить это сопротивление не получилось, после чего продажи активизировались, и индекс МосБиржи к окончанию торгов понедельника сделал существенный шаг к локальным минимумам. В результате, складывается сценарий дальнейшего снижения рынка, ближайшей целью которого может стать отметка 2680 пунктов. Подтверждением развития данного движения может стать пробой поддержки, расположенной на уровне 2730 пунктов".
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