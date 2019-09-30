Рубль сохранил одну из лучших динамик за месяц среди валют EM - ИК "Велес Капитал"

На российском рынке доллар после достаточно слабого сентября в последние дни месяца сумел восстановить часть утраченных позиций, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Однако в целом рубль сохранил одну из лучших динамик за месяц среди валют EM, уступив лишь таким валютам, как турецкая лира и аргентинский песо (при этом отечественная валюта уступила лидерство по положительной динамике лишь в самом конце месяца).

"В последний день сентября рубль наряду с большинством других валют на развивающихся рынках терял позиции, - комментирует Юрий Кравченко. - Наиболее заметно отечественная валюта снижалась в паре с долларом: в течение дня американская валюта впервые с 12 сентября поднималась выше 65 руб. и к окончанию рабочего дня прибавляла порядка 0,4%. Потери основных "коллег" рубля по развивающимся рынкам были чуть меньше. Так, индийская рупия снижалась на 0,3%, южноафриканский рэнд и бразильский реал теряли по 0,2%. В то же время турецкая лира торговалась в плюсе, прибавляя 0,4%".

В паре с евро потери рубля выглядели гораздо скромнее (около 0,1%), так как единая европейская валюта весь день находилась под давлением на глобальных площадках. В частности, после выхода данных по замедлению инфляции в Германии пара евро/доллар впервые с мая 2017 года опустилась ниже уровня 1,09.