.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции российских компаний на этой неделе могут двигаться разнонаправленно - Альфа-банк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 сентября 2019 года 17:55
Акции российских компаний на этой неделе могут двигаться разнонаправленно - Альфа-банк
Акции российских компаний на этой неделе могут двигаться разнонаправленно, сообщается в обзоре Альфа-банка. Акции нефтедобывающих компаний (ROSN и LKOD), по мнению аналитиков инвестбанка, по-прежнему будут испытывать давление от распродаж в секторе на фоне снижения цены на нефть после недавних максимумов на фоне атак дронов в Саудовской Аравии. Поддержку газодобывающим компаниям (OGZD и NVTK) окажут слухи об SPO OGZD и СП NVTK / Mitsui/JBIC по строительству морских перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманске. Акции SIBN, как ожидается, продолжат идти вверх на ожиданиях более высоких дивидендов со стороны менеджмента. В секторе металлов и горной добычи хорошую динамику показывают ALRS MNOD. Акции ALRS поддерживают ожидания сильных операционных результатов за сентябрь, которые будут опубликованы 10 октября. Динамику MNOD определяет рост цен на палладий к отметке $1 700/унцию, а также высокие цены на никель (выше $17 000/тонну). Более высокий в сравнении с ожиданиями китайский PMI также оказывает поддержку производителям цветных металлов. "Циркулируют слухи о предстоящем объявлении дивидендов RUAL, что является позитивным ориентиром для ENPL, так как, по ожиданиям рынка, дивидендная доходность RUAL составит 4,5-5%, - указывают эксперты Альфа-банка. - Мы видим ограниченный потенциал роста по акциям RUAL при цене на алюминий на LME на уровне примерно $1 750/т. Акции сталелитейных компаний, как ожидается, сохранятся под давлением, но мы видим ограниченный потенциал снижения с текущих уровней, так как железная руда торгуется близко к отметке $90/т на условиях CFR (62% Fe)". Эксперты инвестбанка ожидают фиксацию прибыли по акциям золотодобывающих компаний (POLY и PLZL), так как цены на золото опустились ниже $1 500/унцию и очевиден риск навеса акций для обеих компаний. "Мы по-прежнему позитивно относимся к акциям SBER и VTB, так как инвесторы делают коротки инвестиции в расчете на крепкий рубль; мы ожидаем, что оба банка представят сильные финансовые результаты за 3К19 в октябре", - отмечают в Альфа-банке. По мнению аналитиков, слабая динамика мировых технологических компаний остается негативным драйвером для YNDX на этой неделе.
.
01 октября 2019 года 09:13
Наиболее вероятный сценарий по цене на нефть марки Brent на ближайшие недели - "боковая" динамика в диапазоне 59-65 долларов за баррель, сообщается в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Цены на нефть не растут из-за торговых противоречий. Кроме того, данные Американского института нефти,... читать дальше
.30 сентября 2019 года 19:25
Пара евро-доллар идет вниз под тяжестью давно накопившихся фундаментальных факторов - "ВТБ Капитал Форекс"
"На новой неделе события на валютном рынке развиваются в соответствии с нашими ожиданиями, - отмечает в своем комментарии начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. - Доллар продолжает расти в целом ко всем валютам, но наиболее заметное движение было в понедельник на паре... читать дальше
.30 сентября 2019 года 17:20
Судя по последней статистике, баланс рисков в мировой экономике по-прежнему смещен в негативную сторону - "ВТБ Капитал"
Судя по последней статистике, баланс рисков в мировой экономике по-прежнему смещен в негативную сторону, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Особенно неутешительно выглядят индексы PMI еврозоны, где налицо все признаки надвигающейся рецессии. Учитывая размеры положительного сальдо торгового баланса... читать дальше
.30 сентября 2019 года 15:11
Стабильность цен на золото говорит о сбалансированности рисков, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Снижение рисков новой эскалации на Ближнем Востоке и некоторая стабилизация ситуации в других "горячих точках" планеты ожидаемо привели к ослаблению спроса на золото: его цена возвратилась к... читать дальше
.30 сентября 2019 года 13:42
Новости о том, что администрация президента США Дональда Трампа может использовать рынки капитала в борьбе с КНР, привела к панической распродаже и возобновлению коротких продаж американских депозитарных расписок (АДР) китайских компаний, говорится в комментарии аналитик фондового рынка Азии... читать дальше
.30 сентября 2019 года 12:01
Нефтяные котировки в утренние часы снижаются в условиях негативного внешнего фона и ослабления аппетита к рисковым активам, сообщается в комментарии "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются в районе отметки $61,6/bbl, WTI снижаются до $55,7/bbl. На выходных стало известно, что Саудовская... читать дальше
.30 сентября 2019 года 10:17
Нефть Brent продолжает смотреть вниз, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Мы скептически оцениваем ее перспективы, опасаясь теста снизу уровня 60 долл./барр.", - указывает аналитик банка Екатерина Крылова. Добыча в Саудовской Аравии восстановилась уже до 11,3 млн барр./день, по последним... читать дальше
.30 сентября 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся в понедельник без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник слабо опускаются. читать дальше
.27 сентября 2019 года 18:10
На следующей неделе цены на нефть могут снизиться до 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Мы по-прежнему смотрим на перспективы нефти осторожно, продолжая учитывать и фактор торговой войны США с КНР, и слабый спрос на нефть на фоне замедления темпов мировой экономики", -... читать дальше
.27 сентября 2019 года 17:43
Риск коррекции в ценах на золото существенно увеличился, говорится в обзоре ИК "ФИНАМ". Укрепление доллара по отношению к корзине валют также не способствует оптимизму инвестирования в драгоценный металл. "Цена фьючерса на золото ушла ниже психологически-важного уровня 1500 долларов за унцию.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.