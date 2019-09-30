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30 сентября 2019 года 16:38
На предстоящей неделе не ждем выраженного движения рынка ОФЗ - Газпромбанк
Рынок ОФЗ провел спокойную неделю, доходности выпусков изменились в пределах 1 б.п. На предстоящей неделе также не ожидается выраженного движения, основными факторами влияния будут внешние, говорится в обзоре Газпромбанка. На предстоящей неделе интерес участников рынка сконцентрируется на Китае. Си Цзиньпин во вторник, 1 октября, выступит с речью, посвященной празднованию 70-летия КНР (китайские рынки со вторника будут закрыты на неделю), в которой могут прозвучать важные заявления, способные оказать влияние на все рынки. Учитывая ключевые тезисы Белой книги КНР "Китай и мир в новую эпоху", опубликованной в конце прошлой недели, предполагающие в том числе, что Китай не будет ослаблен торговыми войнами и не нацелен на глобальную экспансию, вероятно, что Си Цзиньпин в своей речи будет следовать этой же логике, но сделает более детальные заявления, которые могут привести к ослаблению доллара и росту доходностей UST. Кроме того, значимым для рынка будет дальнейшее развитие событий вокруг Brexit. После признания Верховным судом неправомерности приостановки работы Парламента Великобритании Б. Джонсон может столкнуться с усиленным сопротивлением парламентариев в согласовании структуры сделки в комплексе со снижением доверия со стороны глав ЕС. Аналитики банка ожидают сохранения давления на евро на фоне роста вероятности отсрочки дедлайна по Brexit, истекающего в конце октября (базовый сценарий, не исключающий при этом "выхода без сделки", учитывая отсутствие прогресса от агрессивного подхода к завершению сделки со стороны британского премьера). Учитывая курс ЕЦБ на дальнейшее смягчение денежно-кредитных условий, значимым для инвесторов событием будет публикация данных по инфляции в еврозоне во вторник, 1 октября. Инфляция в еврозоне замедляется с апреля и в августе достигла трехлетнего минимума 1% г/г, значительно ниже целевого уровня. В случае если инфляция продолжит замедляться и преодолеет отметку 1%, не исключается ослабление евро и снижение доходностей европейского долга. Основное внимание в поле статистических показателей на этой неделе будет сосредоточено на данных по безработице в США в сентябре (будут опубликованы в пятницу, 4 октября). Довольно скромный прирост занятых в августе обострил обсуждения рисков рецессии в США и добавил аргумент в пользу дальнейшего снижения ставок ФРС. Еще один негативный сюрприз может возобновить снижение доходностей КО США и оказать поддержку доллару. В России в пятницу, 4 октября, будет опубликована статистика по сентябрьской потребительской инфляции. Аналитики ожидают дальнейшего ее замедления, но вряд ли это послужит новым сигналом для рынка. В пятницу рейтинговое агентство S&P опубликует решение по суверенному рейтингу Беларуси. "Мы ожидаем, что агентство сохранит рейтинг на уровне "В" со "стабильным" прогнозом, поскольку ни позитивные, ни негативные драйверы не реализованы. К позитивным драйверам относится улучшение перспектив экономического роста вследствие реформ или снижение уровня долларизации банковского сектора. Негативные драйверы включают угрозу планам по рефинансированию вследствие ухудшения отношений с Россией или появление значительных обязательств на уровне суверена из-за проблем в банковском секторе или госкомпаниях", - отмечают в Газпромбанке.
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