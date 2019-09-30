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30 сентября 2019 года 17:20
Судя по последней статистике, баланс рисков в мировой экономике по-прежнему смещен в негативную сторону - "ВТБ Капитал"
Судя по последней статистике, баланс рисков в мировой экономике по-прежнему смещен в негативную сторону, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Особенно неутешительно выглядят индексы PMI еврозоны, где налицо все признаки надвигающейся рецессии. Учитывая размеры положительного сальдо торгового баланса Германии с Великобританией, для первой последствия Брекзита могут оказаться куда болезненнее, чем для последней, считает экономист банка Ник Маккиннон. "Что касается самой Великобритании, то выход из сложившейся в стране непростой политической ситуации, кажется, возможен лишь путем проведения новых выборов, - указывает эксперт. - Кроме того, Германия, являющаяся одним из крупнейших экспортеров капитала, сильно зависит от того, что происходит в экономике Китая, и, как следствие, от ситуации в мировом обрабатывающем секторе. Последние данные немецкой экономической статистики рисуют довольно мрачную картину, а сентябрьские индексы PMI Китая, несмотря на предпринимаемые властями меры по смягчению денежнокредитной и фискальной политики, не сильно изменились по сравнению с предыдущим месяцем". Мировые центробанки продолжат проводить мягкую денежно-кредитную политику, однако ее эффективность все больше ставится под сомнение, отмечает Ник Маккиннон. Сторонники более жесткой политики в совете управляющих ЕЦБ уже выражают обеспокоенность по поводу направления политики европейского регулятора. Кристин Лагард, которая займет пост главы ЕЦБ в ноябре, будет непросто добиться консенсуса, тем более что она наверняка продолжит курс нынешнего председателя ЕЦБ Марио Драги. Эксперт "ВТБ Капитала" полагает, что с момента образования валютного союза проводившаяся в странах еврозоны бюджетная политика лишь сдерживала экономический рост. Экономика США по темпам роста существенно опережает экономики еврозоны и Японии, подчеркивает Ник Маккиннон. Американские власти более активно наращивали бюджетные расходы, что послужило одной из причин самого продолжительного периода экономического подъема в истории страны. На 2020 и 2021 гг. в недавно утвержденном госбюджете предусмотрены дополнительные дискреционные расходы на сумму 320 млрд долл. Рост реального ВВП США в годовом выражении составляет 2,0%, а индекс экономических сюрпризов с середины текущего года демонстрирует положительную динамику, вопреки рецессионным опасениям. Доходность 10-летних UST достигла минимума (на уровне 1,42%) только 3 сентября, и в тот же день курс USDCNY обновил максимум на отметке 7,19. Раньше мы уже обращали внимание на корреляцию между максимальными и минимальными значениями курса USDCNY и доходности 10летних UST. Следующее заседание Комитета ФРС США по операциям на отрытом рынке (FOMC) состоится в конце октября. Некоторые обозреватели полагают, что регулятор понизит ставку еще на 25 бп, и это снижение станет последним в рамках промежуточной корректировки денежно-кредитной политики FOMC. Однако такой прогноз предполагает, что никакой рецессии в экономике США не будет, так же как и дальнейшего отставания от цели по инфляции (индекс PCE, на который ФРС ориентируется в качестве основного индикатора инфляции в стране, в настоящий момент составляет 1,8%). "Между тем в свете наблюдавшегося в последнее время сокращения долларовой ликвидности на рынке репо более вероятно, что вместо снижения ставок FOMC предпочтет объявить о мерах, которые позволят регулятору восстановить контроль над ставками денежного рынка, - указывает специалист "ВТБ Капитала". - Рынок репо в финансовой системе играет ту же роль, что кровеносная система в живом организме, и ставки репо – это то, чем рынок действительно пользуется, это не просто ставки, официально устанавливаемые FOMC". Объем мирового рынка репо составляет около 12 трлн долл., из которых примерно 4 трлн долл. приходится на США. Сейчас дефицит ликвидности ощущается на офшорных рынках долларового фондирования, поскольку балансы значительной части неамериканских банков номинированы в долларах. Если ставки репо намного превышают ставку по федеральным фондам, возникает вопрос об уместности снижения ставки ФРС (на самом деле объем рынка федеральных фондов сейчас довольно небольшой). В ответ на критику за слишком медленное реагирование на сокращение долларовой ликвидности ФРС влил в рынок около 250 млрд долл. По мнению Ника Маккиннона, масштабы вливаний в банковскую систему указывают на существование большей проблемы, чем просто дефицит ликвидности, который мог возникнуть вследствие увеличения выпуска казначейских облигаций США для финансирования достигшего триллиона долларов дефицита бюджета или в результате наступления сезона уплаты налога на прибыль корпоративным сектором. Реальный объем банковских резервов в ФРС (1,3 трлн долл., по официальной оценке) с учетом регуляторных требований составляет лишь около 300 млрд долл.. "Однако проблема для Федрезерва заключается в том, что ему неизвестен оптимальный уровень резервов, и у него нет ясности, поступят ли какие-то объемы резервов на рынок в виде кредитов, - указывает эксперт "ВТБ Капитала". - В новом режиме управления балансом, вероятно, возникает множество непредвиденных факторов, из-за которых ликвидность сокращается, и которые требуют новых механизмов и новой логики. В итоге вполне можно ожидать более частые всплески волатильности на денежном рынке в ближайшие месяцы".
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