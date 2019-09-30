ЦБ РФ может вернуться к вопросу о снижении ставки лишь в начале 2020 г. - "БКС Глобал Маркетс"

На оставшихся в 2019 г. двух заседаниях ЦБ РФ решит оставить ключевую ставку неизменной и может вернуться к вопросу о снижении ставки лишь в начале 2020 г., говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"При текущем уровне ключевой ставки в 7% в краткосрочной перспективе у ЦБ, очевидно, есть возможность для смягчения монетарной политики на 25-50 б.п. Однако, с точки зрения среднесрочных инфляционных рисков (в ближайшие месяцы запланированы повышения зарплат ряду категорий бюджетников, а также пенсий; кроме того, ожидается значительный рост бюджетных расходов в 4К19), мы считаем, что возможности для снижения ставки у ЦБ довольно ограничены – не более 25 б.п. Причем мы продолжаем считать, что для ЦБ разумнее было бы воздержаться от новых снижений ставки до завершения финансового года – это позволило бы лучше оценить среднесрочные риски роста инфляции. Именно поэтому мы считаем, что на оставшихся в 2019 г. двух заседаниях ЦБ решит оставить ключевую ставку неизменной. На наш взгляд, ЦБ может вернуться к вопросу о снижении ставки лишь в начале 2020 г." - указывают аналитики "БКС Глобал Маркетс".