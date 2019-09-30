Давление на рубль возрастет на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

В четверг Министерство Финансов опубликует плановый объем покупок валюты на рынке в октябре, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". По оценкам аналитиков банка, министерство купит валюты на 230 млрд руб., что на 23% больше чем в сентябре, еще на 58,8 млрд руб. "докупит" ЦБ. Таким образом, давление на рубль возрастет, учитывая возврат нефтяных котировок к уровням первой половины сентября.

"С середины сентября большинство валют развивающихся стран потеряли от 1% до 3% к доллару США, при этом рубль все это время оставался устойчивым, только в последние пару дней перейдя к снижению, - констатируют эксперты банка. - Динамика рубля была связана с ростом цен на нефть и локальным пиком налоговых выплат. Но теперь нефть вернулась к уровням, на которых находилась до атак на нефтяную инфраструктуру Иран, а налоговый период в РФ заканчивается сегодня уплатой налога на прибыль".

В ближайшее время главными факторами для рубля будет настроение глобальных инвесторов и динамика других валют EM. Но учитывая праздничную неделю в КНР, которая начнется завтра, можно ожидать небольшого снижения торговой активности и, что важнее, вряд ли мы в ближайшее время будем получать какие-либо инфоповоды, связанные с торговыми войнами. На этом фоне рубль, вероятно, будет оставаться вблизи текущих уровней, хотя в перспективе ближайшего квартала курс ниже 65 руб./$ выглядит излишне крепким.