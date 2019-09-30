Администрация Трампа провоцирует паническую распродажу на рынке китайских АДР - Julius Baer

Новости о том, что администрация президента США Дональда Трампа может использовать рынки капитала в борьбе с КНР, привела к панической распродаже и возобновлению коротких продаж американских депозитарных расписок (АДР) китайских компаний, говорится в комментарии аналитик фондового рынка Азии Julius Baer Келли Чиа. Белый дом пригрозил принудительным делистингом китайских АДР, а также введением ограничения на инвестиционные лимиты на вложения американских игроков в акции эмитентов из Китая.

"Консенсус на Wall Street состоит в том, что это беспрецедентный кейс, и у администрации США нет четких юридических полномочий вводить подобные ограничения, - указывает Келли Чиа. - Однако жесткое заявление вполне вписывается в типичную переговорную тактику Дональда Трампа, особенно в преддверии 70-летия Коммунистической партии Китая и праздничной Золотой недели. Мы считаем, что такая тактика вряд ли сработает, поскольку Пекин неоднократно повторял, что не будет вести переговоры "под дулом пистолета"".

Тем не менее, в долгосрочной перспективе китайским АДР, вероятно, придется принять требования американского стандарта бухгалтерской отчетности GAAP, полагает эксперт Julius Baer. Будущая динамика АДР будет зависеть от сегодняшней реакции на местном рынке и результатов III квартала, которые будут опубликованы уже в октябре.