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30 сентября 2019 года 13:05
Четкий тренд на рынке акций РФ в октябре не сформируется - БКС
Четкий тренд на рынке акций РФ в октябре не сформируется, сообщается в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. Первая декада может выдаться достаточно безыдейной, в середине месяца волатильность может усилиться на результатах торговых переговоров США и Китая и первых корпоративных отчетностях в Штатах, к концу же месяца на динамику рынков будут влиять ожидания по ставке ФРС и ситуация с Brexit. В ближайшие недели начнут выходить операционные результаты российских компаний, на фоне чего в отдельных акциях, по мнению эксперта, возможны всплески волатильности. Аналитик "БКС Премьер" ожидает движения индекса Мосбиржи в октябре в рамках диапазона 2700-2780 пунктов. "В предстоящем месяце мы видим несколько драйверов для рыночных движений, - указывает Сергей Дейнека. - Первый - это торговые переговоры США и Китая, возобновление которых намечено на 10 октября в Вашингтоне. Второй - сезон отчетностей американских компаний, который начнется в середине месяца. Третья тема, которая будет тревожить умы инвесторов по нарастающей в течение месяца - это Brexit, намеченный на 31 октября". Еще одна важная тема - монетарные стимулы. Инвесторов все сильнее тревожит замедление экономического роста в ведущих европейских странах, в то время как последствия Brexit для экономики Старого Света могут еще усугубить ситуацию. ЕЦБ перешел к более мягкой политике, регулятор может возобновить меры денежного стимулирования. В свою очередь, ФРС в конце месяца необходимо будет решить, завершать ли цикл снижения ставок в этом году, либо еще раз опустить ставку. Очевидно, что данные шаги будут более прогнозируемыми после того, как станут известны итоги торговых переговоров, и, конечно, появится новая статистика по американской экономике. Сейчас вероятность снижения ставки ФРС США на заседании 29-30 октября оценивается рынками в 50%. "Рассуждая о геополитических факторах в октябре, отметим, что санкционные риски для РФ в октябре с большой вероятностью не будут активизированы, - прогнозирует эксперт "БКС Премьер". - Вместе с тем, позитивом в геополитической плоскости для РФ могут стать подвижки в урегулировании конфликта на востоке Украины. На будущей неделе в Минске пройдет очередная встреча контактной группы. В случае если саммит завершится успешно, это откроет путь к переговорам в формате "нормандской четверки"". Вместе с тем возможные новые витки напряженности в треугольнике США-Иран-Саудовская Аравия способны существенно влиять на рыночные настроения, главным образом через чувствительную конъюнктуру нефтяных цен, полагает Сергей Дейнека. Гонконг, Венесуэла и Ливия также останутся в поле зрения инвесторов.
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