Российский рынок акций закроет 3К19 на пессимистической ноте - Альфа-банк

Российский рынок акций закроет 3К19 на пессимистической ноте, говорится в обзоре Альфа-банка. Неопределенный глобальный фон с признаками возможной эскалации торговой войны, по мнению экспертов банка, указывает на слабое начало недели на российском рынке акций. Цены на нефть продолжают снижаться, усиливая дальнейший негативный фон для курса рубля и российских акций.

"На этой неделе мы можем наблюдать некоторую ребалансировку в последнюю торговую сессию 3К19. С завтрашнего дня китайские рынки будут закрыты на неделю (с 1 по 7 октября) по случаю “Золотой недели”", - отмечают аналитики Альфа-банка.