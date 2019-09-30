Нефть продолжает дешеветь после полного восстановления добычи в Саудовской Аравии - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки в утренние часы снижаются в условиях негативного внешнего фона и ослабления аппетита к рисковым активам, сообщается в комментарии "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются в районе отметки $61,6/bbl, WTI снижаются до $55,7/bbl. На выходных стало известно, что Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры в середине сентября.

"На этом фоне фактор геополитической напряженности на Ближнем Востоке, хотя и остается в фокусе внимания участников рынка, не оказывает значимой поддержки ценам на нефть, - отмечают аналитики банка. - В результате, динамику нефтяных котировок в ближайшее время будет определять ситуация по торговой войне между США и Китаем и глобальный аппетит к рисковым активам. В случае очередной эскалации торговой войны опасения по поводу мирового спроса на энергоресурсы, вероятно, значительно возрастут, что способно оказать давление на нефтяной рынок на горизонте октября".

Сегодня стартует сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, в рамках которой ожидаются выступления министра энергетики РФ А. Новака и генерального секретаря ОПЕК М. Баркиндо. Вероятные сообщения о готовности поддерживать сотрудничество между Россией и странами ОПЕК, по мнению экспертов "Нордеа Банка", могут ограничить снижение нефтяных котировок в течение сегодняшнего дня.