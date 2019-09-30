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30 сентября 2019 года 12:01
Нефть продолжает дешеветь после полного восстановления добычи в Саудовской Аравии - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки в утренние часы снижаются в условиях негативного внешнего фона и ослабления аппетита к рисковым активам, сообщается в комментарии "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются в районе отметки $61,6/bbl, WTI снижаются до $55,7/bbl. На выходных стало известно, что Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры в середине сентября. "На этом фоне фактор геополитической напряженности на Ближнем Востоке, хотя и остается в фокусе внимания участников рынка, не оказывает значимой поддержки ценам на нефть, - отмечают аналитики банка. - В результате, динамику нефтяных котировок в ближайшее время будет определять ситуация по торговой войне между США и Китаем и глобальный аппетит к рисковым активам. В случае очередной эскалации торговой войны опасения по поводу мирового спроса на энергоресурсы, вероятно, значительно возрастут, что способно оказать давление на нефтяной рынок на горизонте октября". Сегодня стартует сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, в рамках которой ожидаются выступления министра энергетики РФ А. Новака и генерального секретаря ОПЕК М. Баркиндо. Вероятные сообщения о готовности поддерживать сотрудничество между Россией и странами ОПЕК, по мнению экспертов "Нордеа Банка", могут ограничить снижение нефтяных котировок в течение сегодняшнего дня.
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01 октября 2019 года 09:13
Наиболее вероятный сценарий по цене на нефть марки Brent на ближайшие недели - "боковая" динамика в диапазоне 59-65 долларов за баррель, сообщается в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Цены на нефть не растут из-за торговых противоречий. Кроме того, данные Американского института нефти,... читать дальше
.30 сентября 2019 года 19:25
Пара евро-доллар идет вниз под тяжестью давно накопившихся фундаментальных факторов - "ВТБ Капитал Форекс"
"На новой неделе события на валютном рынке развиваются в соответствии с нашими ожиданиями, - отмечает в своем комментарии начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. - Доллар продолжает расти в целом ко всем валютам, но наиболее заметное движение было в понедельник на паре... читать дальше
.30 сентября 2019 года 17:20
Судя по последней статистике, баланс рисков в мировой экономике по-прежнему смещен в негативную сторону - "ВТБ Капитал"
Судя по последней статистике, баланс рисков в мировой экономике по-прежнему смещен в негативную сторону, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Особенно неутешительно выглядят индексы PMI еврозоны, где налицо все признаки надвигающейся рецессии. Учитывая размеры положительного сальдо торгового баланса... читать дальше
.30 сентября 2019 года 15:11
Стабильность цен на золото говорит о сбалансированности рисков, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Снижение рисков новой эскалации на Ближнем Востоке и некоторая стабилизация ситуации в других "горячих точках" планеты ожидаемо привели к ослаблению спроса на золото: его цена возвратилась к... читать дальше
.30 сентября 2019 года 13:42
Новости о том, что администрация президента США Дональда Трампа может использовать рынки капитала в борьбе с КНР, привела к панической распродаже и возобновлению коротких продаж американских депозитарных расписок (АДР) китайских компаний, говорится в комментарии аналитик фондового рынка Азии... читать дальше
.30 сентября 2019 года 10:17
Нефть Brent продолжает смотреть вниз, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Мы скептически оцениваем ее перспективы, опасаясь теста снизу уровня 60 долл./барр.", - указывает аналитик банка Екатерина Крылова. Добыча в Саудовской Аравии восстановилась уже до 11,3 млн барр./день, по последним... читать дальше
.30 сентября 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся в понедельник без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник слабо опускаются. читать дальше
.27 сентября 2019 года 18:10
На следующей неделе цены на нефть могут снизиться до 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Мы по-прежнему смотрим на перспективы нефти осторожно, продолжая учитывать и фактор торговой войны США с КНР, и слабый спрос на нефть на фоне замедления темпов мировой экономики", -... читать дальше
.27 сентября 2019 года 17:43
Риск коррекции в ценах на золото существенно увеличился, говорится в обзоре ИК "ФИНАМ". Укрепление доллара по отношению к корзине валют также не способствует оптимизму инвестирования в драгоценный металл. "Цена фьючерса на золото ушла ниже психологически-важного уровня 1500 долларов за унцию.... читать дальше
.27 сентября 2019 года 13:55
Движение пары евро/доллар на 1,05 по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием. При этом эскалация торговых войн создает ограничения для потоков мировых капиталов и делает рынки более самодостаточными, говорится в обзоре Альфа-банка. Статистика по Европе говорит о сильной деградации... читать дальше
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