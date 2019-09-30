Риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления на горизонте предстоящего месяца - "Нордеа Банк"

Налоговый период завершается в понедельник уплатой налога на прибыль, после чего рубль лишится данного внутреннего фактора поддержки, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". "В целом риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления на горизонте предстоящего месяца. В паре с евро возможны локально более крепки отметки в утренние часы вторника по факту публикации инфляции в еврозоне, которая может оказаться хуже ожиданий", - отмечают аналитики банка.

Российская валюта начинает неделю на отметках вблизи 64,6 в паре с долларом и 70,7 в паре с евро. Умеренное ослабление произошло во второй половине дня в пятницу на очередном обострении торговых противоречий между США и Китаем в связи с сообщениями о возможном делистинге китайских компаний с американских бирж.

"Это стало очередным сигналом о том, что торговые противоречия далеки от разрешения, а октябрь может оказаться совсем не таким спокойным, как сентябрь, - подчеркивают аналитики "Нордеа Банка". - Ухудшение аппетита к рисковым активам на фоне возможной эскалации торговых войн, многочисленных факторов геополитической неопределенности (Brexit, импичмент Трампа), а также по факту публикации корпоративной отчетности за третий квартал в США, которая может разочаровать инвесторов, выступают ключевыми факторами риска для рубля в октябре".