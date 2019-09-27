Риск коррекции в ценах на золото существенно увеличился - ИК "ФИНАМ"

Риск коррекции в ценах на золото существенно увеличился, говорится в обзоре ИК "ФИНАМ". Укрепление доллара по отношению к корзине валют также не способствует оптимизму инвестирования в драгоценный металл. "Цена фьючерса на золото ушла ниже психологически-важного уровня 1500 долларов за унцию. Пробой уровня 1490 долларов даст возможность дальнейшего снижения к уровню 1475 долларов", - прогнозирует директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.