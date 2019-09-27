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27 сентября 2019 года 17:06
Считаем акции Тинькофф привлекательной долгосрочной инвестицией - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка считают акции Тинькофф привлекательной долгосрочной инвестицией, сообщается в обзоре инвестбанка "Несмотря на опасения, связанные с перегревом потребительского кредитования, мы считаем, что Тинькофф может наращивать свой кредитный портфель в режиме "снятия сливок", - указывает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. В то же время недавнее SPO смягчило регуляторное давление на капитал. Эксперт полагает, что кредиты под залог недвижимости являются значимым источником потенциала роста кредитного портфеля - потенциально они могут увеличить кредитный портфель банка на 65-95% в среднесрочной перспективе. По крайней мере, до конца 2019 г. риск навеса акций не стоит на повестке дня банка, в то время как акции могут претендовать на включение в расчетную базу индекса MSCI (это будет зависеть от листинга на российской бирже). "Мы по-прежнему считаем Тинькофф привлекательной долгосрочной инвестицией, учитывая упомянутые выше катализаторы роста в сочетании с низкими оценками стоимости. Наша РЦ на 12M повышена на 5% до $24,6/ГДР, что предполагает потенциал роста 39% и рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА. Текущие уровни котировок, на наш взгляд, предоставляют привлекательные возможности для покупки, так как акции торгуются ниже уровней цены недавнего SPO", - заключает эксперт Альфа-банка.
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27 сентября 2019 года 18:10
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