Отдаем предпочтение дивидендным историям, особенно акциям ЛУКОЙЛа, Газпром нефти, Норникеля и Мосбиржи - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB рекомендуют уделять основное внимание инструментам, привлекательность которых обусловлена дивидендами. Самые интересные среди них, это, по их мнению, акции ЛУКойла, Газпром нефти, Норникеля и МосБиржи, сообщается в обзоре инвестбанка.

Среди прочих компаний эксперты Sberbank CIB отдают предпочтение НОВАТЭКу и Яндексу.

"Где искать новые катализаторы роста? Доля российских акций в портфелях инвесторов, ориентированных на сегмент GEM, заметно превышает вес России в соответствующем индексе MSCI; по этому показателю она занимает второе место среди глобальных развивающихся рынков, - отмечают аналитики Sberbank CIB Андрей Кузнецов и Коул Эйксон. - Это означает, что указанной категории инвесторов будет очень непросто увеличить долю России в своих портфелях. Между тем фонды с более узкой специализацией (например, ориентированные на сегмент EMEA или отдельные страны) уже давно сталкиваются с оттоком средств, причем это касается не только средств, предназначенных для инвестиций на российском рынке".

Следовательно, в качестве источника дополнительных вложений следует рассматривать глобальные фонды (и другие структуры, ориентированные на совокупный доход) или локальных инвесторов, подчеркивается в обзоре Sberbank CIB. "Наращивание портфельной доли России, по-видимому, особенно привлекательно в качестве способа повысить доходность вложений с учетом текущей глобальной конъюнктуры. При этом локальные инвесторы, возможно, будут уделять все больше внимания именно рынкам акций, поскольку доходность рублевых облигаций стремительно снижается - ранее мы уже видели похожую тенденцию, когда локальные инвесторы переориентировались с банковских депозитов на рублевые долговые инструменты", - резюмируют эксперты Sberbank CIB.