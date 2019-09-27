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27 сентября 2019 года 15:17
Отдаем предпочтение дивидендным историям, особенно акциям ЛУКОЙЛа, Газпром нефти, Норникеля и Мосбиржи - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank CIB рекомендуют уделять основное внимание инструментам, привлекательность которых обусловлена дивидендами. Самые интересные среди них, это, по их мнению, акции ЛУКойла, Газпром нефти, Норникеля и МосБиржи, сообщается в обзоре инвестбанка. Среди прочих компаний эксперты Sberbank CIB отдают предпочтение НОВАТЭКу и Яндексу. "Где искать новые катализаторы роста? Доля российских акций в портфелях инвесторов, ориентированных на сегмент GEM, заметно превышает вес России в соответствующем индексе MSCI; по этому показателю она занимает второе место среди глобальных развивающихся рынков, - отмечают аналитики Sberbank CIB Андрей Кузнецов и Коул Эйксон. - Это означает, что указанной категории инвесторов будет очень непросто увеличить долю России в своих портфелях. Между тем фонды с более узкой специализацией (например, ориентированные на сегмент EMEA или отдельные страны) уже давно сталкиваются с оттоком средств, причем это касается не только средств, предназначенных для инвестиций на российском рынке". Следовательно, в качестве источника дополнительных вложений следует рассматривать глобальные фонды (и другие структуры, ориентированные на совокупный доход) или локальных инвесторов, подчеркивается в обзоре Sberbank CIB. "Наращивание портфельной доли России, по-видимому, особенно привлекательно в качестве способа повысить доходность вложений с учетом текущей глобальной конъюнктуры. При этом локальные инвесторы, возможно, будут уделять все больше внимания именно рынкам акций, поскольку доходность рублевых облигаций стремительно снижается - ранее мы уже видели похожую тенденцию, когда локальные инвесторы переориентировались с банковских депозитов на рублевые долговые инструменты", - резюмируют эксперты Sberbank CIB.
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27 сентября 2019 года 18:10
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.27 сентября 2019 года 17:43
Риск коррекции в ценах на золото существенно увеличился, говорится в обзоре ИК "ФИНАМ". Укрепление доллара по отношению к корзине валют также не способствует оптимизму инвестирования в драгоценный металл. "Цена фьючерса на золото ушла ниже психологически-важного уровня 1500 долларов за унцию.... читать дальше
.27 сентября 2019 года 13:55
Движение пары евро/доллар на 1,05 по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием. При этом эскалация торговых войн создает ограничения для потоков мировых капиталов и делает рынки более самодостаточными, говорится в обзоре Альфа-банка. Статистика по Европе говорит о сильной деградации... читать дальше
.27 сентября 2019 года 12:36
На фоне вероятного дальнейшего смягчения монетарной политики от ЕЦБ риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Европейская валюта продолжает слабеть, пара EUR/USD вплотную приближается к отметке 1,09. Давление на евро усилилось... читать дальше
.27 сентября 2019 года 12:16
Отмечаем заметную вероятность спада цен на железную руду, что должно сдерживать цены на сталь - Julius Baer
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.27 сентября 2019 года 11:29
В ближайшее время ключевым событием для нефтяного рынка станут торговые переговоры между США и Китаем - "Нордеа Банк"
В ближайшее время ключевым событием для нефтяного рынка, как и для остальных рисковых активов, станут торговые переговоры между США и Китаем, запланированные на 10 октября, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". В последние несколько дней давление на нефтяные цены оказывает информация о том, что... читать дальше
.27 сентября 2019 года 10:31
В перспективе следующей недели по Brent возможен тест снизу уровня 60 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть продолжает плавно снижаться к нижней границе диапазона 60-65 долл./барр. Более быстрое, чем ожидалось, восстановление мощностей Саудовской Аравии вкупе с невыразительными... читать дальше
.27 сентября 2019 года 10:12
Информация о позитивных сдвигах в американо-китайских переговорах способна увести котировки нефти в район 65 долларов за баррель, а вот причин для падения ниже 60 долларов не видно, сообщается в комментарии Алор Брокер. На нефть давит сообщение из Саудовской Аравии о том, что восстановление... читать дальше
.27 сентября 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона опускается в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.27 сентября 2019 года 09:16
Цены на нефть марки Brent удерживают уровень $62 за баррель, однако оснований для роста сейчас почти нет. Саудовская Аравия сообщила о полном восстановлении добычи нефти. Какое-то время после восстановления завышенные цены на нефть могут сохраняться, но эта тенденция будет неустойчивой. Без... читать дальше
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