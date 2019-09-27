На следующей неделе возможно смещение рисков по рублю на уровни 63,80-65,50/долл. - PremEx

Фактором поддержки рубля в паре с долларом США на неделе стал налоговый период, а также относительная устойчивость цен на нефть, отмечается в обзоре PremEx. Однако, по-прежнему в фокусе рынка торговые переговоры между США и Китаем, которые запланированы на 10 октября.

"Возможно, геополитический фон смягчится позитивной риторикой, но эскалация торговой войны по-прежнему имеет большую вероятность, - прознозируют эксперты PremEx. - Также, хотим отметить, размещение ОФЗ в среду на сумму 32,41 млрд. руб. путем проведения двух безлимитных аукционов. Аналитики говорят о вероятности ослабления аппетита ко всему блоку рисковых активов в ближайшую неделю и, как следствие, смещение рисков по рублю на уровни $63,80-65,50".