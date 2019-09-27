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27 сентября 2019 года 13:40
До конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности - Райффайзенбанк
До конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности. Однако ее накопленный запас (12,1 млрд долл.) некоторое время позволит компенсировать этот отток, а по мере своего исчерпания ближе к концу года будет способствовать ослаблению рубля и росту стоимости валютной ликвидности на локальном рынке, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По расчетам аналитиков, в октябре регулярные покупки Минфина увеличатся до 223 млрд руб. вместе с ростом дополнительных нефтегазовых доходов. С учетом отложенных покупок валюты (56 млрд руб./мес.), интервенции в октябре могут составить 279 млрд руб., или 4,3 млрд долл. (13,3 млрд руб./день). В сентябре интервенции оказались самыми низкими с начала года (187 млрд руб. за месяц): в августе на фоне очередного витка обострения торговых споров США и Китая заметно снизился аппетит инвесторов к риску, из-за чего нефть просела до 59,4 долл./барр. В сентябре она восстановилась до уровней, близких к средним с начала года (62,2 долл./барр.) Атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии практически не оказали эффекта на нефтяные котировки: заметный всплеск (до 68 долл./барр.) наблюдался лишь один день, потом цены быстро сползли к 62 долл./барр. Повреждения оказались не столь значительны, и Саудовской Аравии удалось восстановить более 90% добычи менее чем за две недели, а полное восстановление предполагается к концу сентября. Тем не менее, котировки все еще несколько выше уровней до атаки (Brent торговался около 60 долл./барр.), даже несмотря на новые обвинения в адрес Китая со стороны президента США (манипулирование курсом национальной валюты, кража интеллектуальной собственности). "Мы полагаем, что небольшая премия за неопределенность развития событий в регионе будет по-прежнему сохраняться. При стабильной ситуации и полном восстановлении добычи в Саудовской Аравии такая премия не должна превышать 5%. В дальнейшем основным драйвером цен на нефть должны быть США как с точки зрения политики и "торговых войн", так и увеличения предложения нефти. На наш взгляд, для стабилизации цен на уровнях, близких к текущим, ОПЕК+ придется продлевать сделку и в следующем году, если участники хотят сохранить относительно высокие цены, т.к., вероятно, США способны и дальше увеличивать производство, - отмечают аналитики банка. - По нашим оценкам, в сентябре-декабре этого года по текущему счету придет 11 млрд долл. (в предположении, что средний курс рубля будет ниже 65 руб./долл. при нефти около 60 долл./барр. Brent). Это заметно меньше объема валюты, который должен будет купить ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила (4-5 млрд долл. в мес.). Как следствие, до конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности. Однако ее накопленный запас (12,1 млрд долл.) некоторое время позволит компенсировать этот отток, а по мере своего исчерпания ближе к концу года будет способствовать ослаблению рубля и росту стоимости валютной ликвидности на локальном рынке".
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27 сентября 2019 года 18:10
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.27 сентября 2019 года 17:43
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.27 сентября 2019 года 10:12
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.27 сентября 2019 года 09:44
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Цены на нефть марки Brent удерживают уровень $62 за баррель, однако оснований для роста сейчас почти нет. Саудовская Аравия сообщила о полном восстановлении добычи нефти. Какое-то время после восстановления завышенные цены на нефть могут сохраняться, но эта тенденция будет неустойчивой. Без... читать дальше
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