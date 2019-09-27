Риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления - "Нордеа Банк"

На фоне вероятного дальнейшего смягчения монетарной политики от ЕЦБ риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Европейская валюта продолжает слабеть, пара EUR/USD вплотную приближается к отметке 1,09.

Давление на евро усилилось после публикации данных по инфляции во Франции, которые свидетельствовали о дальнейшем замедлении роста цен во французской экономике (с 1,3% г/г в августе до 1,1% г/г в сентябре). Замедление инфляции во Франции косвенно свидетельствует о том, что и в целом в Европе инфляционное давление останется ослабленным, а значит, дальнейшее смягчение монетарной политики от ЕЦБ выглядит весьма вероятным.

На этом фоне риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления, отмечают аналитики "Нордеа Банка".