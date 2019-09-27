В ближайшее время ключевым событием для нефтяного рынка станут торговые переговоры между США и Китаем - "Нордеа Банк"

В ближайшее время ключевым событием для нефтяного рынка, как и для остальных рисковых активов, станут торговые переговоры между США и Китаем, запланированные на 10 октября, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

В последние несколько дней давление на нефтяные цены оказывает информация о том, что восстановление добычи нефти в Саудовской Аравии идет опережающими темпами, а полностью добыча будет восстановлена уже к концу сентября.

На этом фоне опасения в отношении сокращения предложения сырья на глобальном рынке перестали оказывать существенную поддержку нефтяным контрактам, в результате чего резкий рост цен на нефть, произошедший в середине сентября после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, уже почти полностью отыгран обратно.

Не добавили оптимизма в ходе текущей недели и данные от Минэнерго США, в соответствии с которыми запасы нефти в Штатах выросли почти на 2,5 mb.

Фокус внимания участников рынка постепенно вновь смещается на перспективы глобального экономического роста и, как следствие, перспективы спроса на энергоресурсы. Именно поэтому в ближайшее время ключевым событием для нефтяного рынка, как и для остальных рисковых активов, станут торговые переговоры между США и Китаем, запланированные на 10 октября, указывают аналитики "Нордеа Банка".