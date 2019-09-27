Goldman Sachs снизил рейтинг GDR X5 до "держать" и GDR Ленты до "продавать"

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 с $39,5 до $37,6 за штуку, а GDR "Ленты" с $3,4 до $3,1, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг): с "покупать" до "держать" для GDR X5 и с "держать" до "продавать" для GDR "Ленты".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $36,53 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать"; консенсус-прогноз цены GDR "Ленты", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $3,92 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость GDR X5 составляет порядка $35,18 за штуку, а GDR "Ленты" до $3,41.