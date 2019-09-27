Российские евробонды будут под давлением - Промсвязьбанк

Снижение цен на нефть и ожидания прогресса в торговых переговорах США и Китая в ближайшие дни будут оказывать давление на российские евробонды, говорится в обзоре специалиста Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина.

Российские евробонды в четверг продолжали снижаться в цене. Доходность Russia`29 выросла до 3,44% (+4 б.п.). Единого настроя в отношении ЕМ вчера не было. Вместе с российскими евробондами инвесторы продавали суверенный долг Индонезии. Десятилетние евробонды Мексики и Турции, напротив снизились в доходности на 2-3 б.п.