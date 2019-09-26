Мы возобновляем анализ российских Интернет-компаний с позитивным взглядом на сектор и ожиданием доходности инвестиций на уровне 29-45% - Альфа-банк

Альфа-банк возобновляет анализ российских Интернет-компаний с позитивным взглядом на сектор и ожиданием доходности инвестиций на уровне 29-45%, говорится в обзоре Альфа-банка. Продолжается переход различных потребительских рынков России в цифровой формат, предоставляя онлайн компаниям возможности для быстрого роста. Эксперты банка ожидают, что рентабельность Яндекса и Mail.ru в 2020-2021 гг. улучшится, так как более ранние инвестиционные проекты набирают масштабы и начнут окупаться.

"Mail.ru (ВЫШЕ РЫНКА, целевая цена $31,9) – наша топ-акция в секторе, - указывают аналитики Альфа-банка. - На наш взгляд, все негативные события уже учтены в котировках и сильные операционные результаты за 4К19 подтолкнут инвесторов изменить свое отношение к компании. Мы ожидаем, что преимущества сотрудничества с AliExpress и Сбербанком инвесторы смогут ощутить уже в конце этого года; в полной же мере они проявятся в 2020 г.".

"Yandex (ВЫШЕ РЫНКА, целевая цена $48,3) – фундаментально очень привлекательная акция с потенциалом роста 29%, однако мы сомневаемся в том, что котировки смогут вернуться к своим историческим максимумам пока существует риск, связанный со структурой собственности, и нет новостей по поводу IPO Яндекс.Такси", - отмечают эксперты "Альфа-банка.