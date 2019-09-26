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26 сентября 2019 года 17:25
Пара евро-доллар обновила двухлетние минимумы - "ВТБ Капитал Форекс"
В четверг утром пара евро-доллар продолжила снижение и опустилась до отметки 1,0922, тем самым обновив двухлетний минимум от 3 сентября - 1,0926, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. "Основываясь на техническом анализе, мы по-прежнему считаем, что евро-доллар в этот раз упадет глубоко, возможно, ниже отметки 1,08, - прогнозирует эксперт. - Это падение, вероятно, будет последним импульсом во всем среднесрочном тренде на снижение, который наблюдается с середины апреля 2018 года, с отметки 1,24". Такая динамика, по мнению Алексея Михеева, вызовет массовое срабатывание стопов-приказов у "быков" по евро. Поэтому в какой-то момент падение, видимо, ускорится. Причины же роста доллара накапливались уже давно: явное замедление экономического роста во всем мире (особенно в Европе, особенно в ее промышленности) на фоне неплохой формы экономики США, опережающее понижение процентных ставок мировыми центробанками по сравнению с Федрезервом США. "Доллар, в конце концов, просто растет как валюта-убежище на фоне притока капиталов в безопасную гавань - казначейские облигации США. Так что удивление должно вызывать не то, что доллар сейчас растет, а что он не вырос еще раньше и больше, когда ставка ФРС была на максимуме, но при этом уже полным ходом шла торговая война между США и Китаем, которая ударила по экономическому росту в мире", - заключает эксперт "ВТБ Капитал Форекс".
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