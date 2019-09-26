Рост "аппетита" к риску делает инвестиции в золото не столь привлекательными - ИК "ФИНАМ"

Цены на золото скорректировались к уровню 1512 долларов за унцию. Рост "аппетита" к риску делает инвестиции в драгоценный металл не столь привлекательными. Если в направлении сделки США и Китая будет прорыв, стоит ждать дальнейшей коррекции, и мышеловка для "быков" может "захлопнуться", предупреждает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.