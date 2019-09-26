Рынок акций сохранит рост до конца четверга - "Открытие Брокер"

После небольшой заминки в начале торгового дня четверга отечественный рынок акций взял курс на рост. Оптимизм покупателей поддерживается заявлениями Д. Трампа о возможности заключения торговой сделки с Китаем ранее ожидаемого. Кроме того, Д. Трамп также заявил о достижении предварительных договорённостей с Японией. Российский рынок сохранит рост до конца дня на позитивном внешнем фоне, указывается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.