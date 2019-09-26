В акциях "Сургутнефтегаза" сохраняется потенциал роста - ГК "ФИНАМ"

"Сургутнефтегаз" - бумага рискованная и непрозрачная, но настолько недооцененная, что любое позитивное изменение с точки зрения корпоративного управления в компании сработает ей в плюс. В этом месяце произошел резкий рост обыкновенных акций - почти на 30%. Сейчас произошел откат, но, как полагает аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев, потенциал роста ещё сохраняется.

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