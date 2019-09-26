Raiffeisenbank поднял оценку акций и ADR Газпром нефти на 15-16%, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость обыкновенных акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с 425 рублей до 495 рублей и с $33 до $38,1 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Андрея Полищука.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Газпром нефть" может увеличить свои финансовые показатели даже в условиях стабильных цен на нефть и ограничений ОПЕК+ за счет наращивая добычи льготной нефти", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что, по мнению Полищука, "Газпром нефть" сможет увеличить дивидендные отчисления до 50% от чистой прибыли уже по итогам 2020 года, а дивиденды могут достигнуть 44 рублей на акцию, что предполагает дивидендную доходность более 10%.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Газпром нефть - 495,00 (текущая цена - 418,00), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть (ADR, цена в долларах США) - 38,10 (текущая цена - 32,30), рекомендация - покупать.